لأنها ليست ضربة حظ.. إسبانيا استعدت للمغرب بـ"ألف ركلة ترجيح"

وقال إنه لا يتفق مع منتقدي المنتخب؛ مضيفًا: "ليس من المنطقي أن نقول إنه لو قمنا بإبعاد الكرة عن منطقتنا لما سمحنا بتسجيل الهدف الأول؛ لأنه لم نكن لنسجل أي أهداف إذا واصلنا إرسالها بعيدًا. سنواصل لعب الكرة من الخلف. هذا ما نريده".