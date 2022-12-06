لأنها ليست ضربة حظ.. إسبانيا استعدت للمغرب بـ"ألف ركلة ترجيح"

أعطى مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي لكل من لاعبيه "فرضًا" يخص ركلات الترجيح؛ لأنه مقتنع بأنها ليست يانصيب أو ضربة حظ؛ بل جزءًا من اللعبة.
ويستعد أبطال العالم 2010 لمواجهة المغرب، الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، مع إمكانية اللجوء إلى ركلات الترجيح بدءًا من هذا الدور الإقصائي الأول.
وبلغت إسبانيا الدور نصف النهائي لكأس أوروبا صيف 2021، بعدما تخطت سويسرا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، التي كانت أيضًا سببًا في سقوطها أمام إيطاليا في دور الأربعة.
وحسب وكالة "فرانس برس"، ففي مؤتمره الصحفي عشية لقاء المغرب على ملعب المدينة التعليمية في الريان، قال إنريكي: "قبل عام وخلال أحد معسكرات المنتخب الإسباني، قلت للاعبين إنه يتوجب عليهم الوصول إلى هنا (مونديال قطر)، وكل منهم قد نفّذ ألف ركلة ترجيحية".
وتابع: "أتصور أنهم قاموا بالفرض المطلوب منهم"؛ معتبرًا أنهم إذا انتظروا حتى الوصول إلى قطر كي يتمرنوا على ركلات الترجيح؛ فلن يكون الوقت كافيًا.
وتوقع: "أنا متأكد أننا سنضطر إلى تنفيذها في مباراة ما من الأدوار الإقصائية.. بالنسبة لي، هي ليست يانصيب أو ضربة حظ"؛ مضيفًا: "إنها لحظة من التوتر الشديد. لحظة لإظهار رباطة جأشك وأنه يمكنك تسديد ركلة الجزاء بالطريقة التي تُقرر إذا كنت قد تَدَرّبت على تنفيذها ألف مرة".
ورأى أن ركلات الترجيح تقول الكثير عن كل لاعب، إنها "ركلات الترجيح"، شيء يمكن التدرب عليه، يمكن إدارته. "تُعلمك" كيف تتحكم في التوتر. بات للحظ دور أقل ولحراس المرمى تأثير أكبر".
وأشاد "إنريكي" بحراسه الثلاثة أوناي سيمون، ودافيد رايا، وروبرت سانشيس، قائلًا: "يمكن لأي من الثلاثة أن يقدم أداءً جيدًا جدًّا في هذه الحالة. كلما ننهي التدريبات، أرى الكثير من اللاعبين ينفذون ركلات الترجيح".
ورد إنريكي على من ينتقد أسلوب لعبه، والتزام لاعبيه بشن الهجمات انطلاقًا من الخط الخلفي؛ مما يضعهم في موقف خطير في حال خسارة الكرة، على غرار ما حصل في الخسارة أمام اليابان 1- 2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات؛ حيث سجل اليابانيون هدف التعادل بعدما خسر رجال إنريكي الكرة أمام منطقة جزائهم.
ورأى إنريكي أن "لكل فريق أسلحته. نريد أن نوصل الكرة إلى المهاجمين بأفضل طريقة ممكنة. إذا اضطررنا للعب كرة طويلة فسنفعل ذلك، يجب أن يتم تقييم الوضع على أرض الملعب".
وقال إنه لا يتفق مع منتقدي المنتخب؛ مضيفًا: "ليس من المنطقي أن نقول إنه لو قمنا بإبعاد الكرة عن منطقتنا لما سمحنا بتسجيل الهدف الأول؛ لأنه لم نكن لنسجل أي أهداف إذا واصلنا إرسالها بعيدًا. سنواصل لعب الكرة من الخلف. هذا ما نريده".
وطمأن إنريكي أن سيسار أسبيليكويتا قد تعافى من إصابة تَعرض لها أمام اليابان، وأن جميع لاعبيه الـ26 سيكونون جاهزين.