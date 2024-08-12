فعله في أغسطس واستأنفه مجدداً في الشهر نفسه.. "ترامب" يعود لـ"إكس" بمقابلة "القرن"

وكانت أولى تغريدات الرئيس الأمريكي السابق بعد إنهاء الحظر في أغسطس 2023، عندما نشر صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا آنذاك؛ بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات التي جرت عام 2020م، ومنذ ذاك الوقت انقطع "ترامب" عن النشر حتى عاد قبل ساعات للإعلان عن مقابلته المرتقبة مع "ماسك".