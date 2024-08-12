فعله في أغسطس واستأنفه مجدداً في الشهر نفسه.. "ترامب" يعود لـ"إكس" بمقابلة "القرن"

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى لاستئناف التدوين والنشر على حسابه في منصة "إكس" بعد غياب دام نحو عام، معلناً عن مقابلة مع الملياردير إيلون ماسك أطلق عليها "مقابلة القرن".
ونشر "ترامب" عدداً من التدوينات بدأها بمخاطبة الناخب الأمريكي، قائلاً: "هل أنت أفضل حالاً الآن مما كنت عليه عندما كنت رئيساً؟ لقد تحطم اقتصادنا. لقد تم محو حدودنا. نحن أمة في حالة انحدار".
مضيفاً: "اجعل الحلم الأمريكي في المتناول مرة أخرى. اجعل أمريكا آمنة مرة أخرى. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".
وأتبع الرئيس الأمريكي التدوينة بتدوينة أخرى معلناً فيها عن مقابلة على منصة "إكس" مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك في الساعة الثامنة بتوقيت المنطقة الشرقية في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق قد انقطع عن المنصة الشهيرة منذ يناير 2021 حتى أغسطس 2023 إثر حظر الإدارة السابقة للمنصة الشهيرة لحسابه؛ خشية المزيد من التحريض والتصعيد، وذلك في أعقاب اقتحام مجموعة من مناصريه لمبنى الكونجرس الأمريكي، وإثارة الهلع والفوضى قبل نحو 4 أعوام.
وعاد "ترامب" للنشر بعد أن قرر المالك الجديد للمنصة، إيلون ماسك، إعادة تفعيل الحساب في نوفمبر من عام 2022، بعد إجرائه استطلاع رأي؛ أيد فيه المغردون هذه الخطوة بفارق ضئيل عن المعارضين لها.
وكانت أولى تغريدات الرئيس الأمريكي السابق بعد إنهاء الحظر في أغسطس 2023، عندما نشر صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا آنذاك؛ بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات التي جرت عام 2020م، ومنذ ذاك الوقت انقطع "ترامب" عن النشر حتى عاد قبل ساعات للإعلان عن مقابلته المرتقبة مع "ماسك".