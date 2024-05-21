أمضت الإدارة الأمريكية نصف يوم الأحد بالبحث.. تقرير: الشيء الوحيد الذي أقلق واشنطن بعد مقتل الرئيس الإيراني

"غراي"، وهو سفير أمريكي سابق لدى تونس ويعمل حاليًا أستاذًا في كلية إليوت للشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة، أشار في حديث مع موقع "ميد ميشيغان ناو" إلى أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" ودولًا أخرى في المنطقة من المحتمل أن تتعامل مع نفس إيران التي تعاملت معها قبل وفاة الرئيس؛ مشيرًا إلى أن رئيسي كان "متشددًا جدًّا".