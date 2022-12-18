وسائل إعلام: هذه أسباب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم

تصريح ديشامب

وكان ديشامب قد ذكر في حديثه خلال المؤتمر صحفي بالدوحة، وقبل انطلاقة المباراة النهائية أن كونه مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا هو أفضل شيء قد حدث له في حياته، مضيفًا: "ما زلت شغوفًا بهذا الدور كما كنت في أي وقت مضى".