مصر.. جنوح ناقلة بترول تحمل عَلَم سنغافورة في قناة السويس

وأشارت المصادر إلى أن جنوح السفينة أدى إلى توقُّف حركة الملاحة في القناة بشكل تام، لافتة إلى أن هناك سفنًا معطلة خلفها في المنطقة أعلى نفق الشهيد أحمد حمدي.