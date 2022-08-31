مصر.. جنوح ناقلة بترول تحمل عَلَم سنغافورة في قناة السويس

كشفت وسائل إعلام مصرية عن جنوح إحدى السفن في قناة السويس، على غرار ما حدث مع السفينة إيفرجيفن، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قالت المصادر إن ناقلة بترول، طولها أكثر من 250 مترًا، جنحت الآن في قناة السويس بعرض القناة، مثلما حدث مع السفينة البنمية إيفرجيفن.
وأشارت المصادر إلى أن جنوح السفينة أدى إلى توقُّف حركة الملاحة في القناة بشكل تام، لافتة إلى أن هناك سفنًا معطلة خلفها في المنطقة أعلى نفق الشهيد أحمد حمدي.
وأفادت المصادر بأن أعمال تعويم السفينة جارية من جانب هيئة قناة السويس؛ لإعادة فتح حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى أمام السفن.