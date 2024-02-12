بالصور: اندلاع معركة البرتقال في إيطاليا.. ما القصة؟

"كرنفال إيفريا" الذي سمي باسم المدينة الصغيرة التي تستضيفه منذ عام 1808م، هو تقليد يعود إلى العصور الوسطى، كما يُعد واحدًا من أكثر المهرجانات جنونًا والأكثر انتظارًا في إيطاليا؛ إذ يزوره أكثر من 100 ألف شخص سنويًا، يأتون لعيش لحظات الاحتفال، والتراشق بثمرات البرتقال فيما يُعرف باسم "معركة البرتقال".