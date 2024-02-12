بالصور: اندلاع معركة البرتقال في إيطاليا.. ما القصة؟

في معركة لا فائز فيها ولا خاسر يتراشق آلاف الإيطاليين والسياح بثمرات البرتقال في مدينة إيفريا شمال غرب إيطاليا، حيث ينتهي الجميع من المعركة والضحكات تملأ محياهم، والسعادة تغمرهم في كرنفال احتفالي يستمر لمدة 3 أيام من 11 إلى 13 فبراير، يستعيدون به ذكريات تاريخية للمنطقة.
"كرنفال إيفريا" الذي سمي باسم المدينة الصغيرة التي تستضيفه منذ عام 1808م، هو تقليد يعود إلى العصور الوسطى، كما يُعد واحدًا من أكثر المهرجانات جنونًا والأكثر انتظارًا في إيطاليا؛ إذ يزوره أكثر من 100 ألف شخص سنويًا، يأتون لعيش لحظات الاحتفال، والتراشق بثمرات البرتقال فيما يُعرف باسم "معركة البرتقال".
وتحاكي المعركة الظريفة ما حدث إبان الحرب الأهلية في البلاد، حينما تمرد شعب "إيفريا" على حكومته المستبدة في القرن الثاني عشر الميلادي، وينقسم المشاركون إلى عامة ونبلاء.. وتبدأ المعركة بينهم.
وترافق "معركة البرتقال" عروض موسيقية وفولكلورية نابضة بالحياة، من عدد الفرق الموسيقية التي تزور المدينة الإيطالية الصغيرة من جميع أنحاء إيطاليا وأوروبا.