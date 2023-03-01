"ضغطوا على الزر الخاطئ".. تفاصيل خطة اغتيال صدام حسين التي انتهت بكارثة في "إسرائيل"

تتحرك الفرقة إلى منطقة العملية، حيث تنقسم هناك لفريقين، الأول يكون قريبًا جدًا من الهدف، بينما يتمركز الثاني على بعد 12 كيلومترًا، ليطلق صواريخ مضادة للدروع.