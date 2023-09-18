شاهد بنفسك.. "فيديو الدراجة الغريب" يعيد مدينة الأشباح إلى الواجهة ويثير جدل الخبراء

ويروي "جراهام" قائلاً: تدور إحدى القصص عن صبي يظهر ويختفي في مدينة يورك القديمة، وقد ظهر بنفس الطريقة في خمسة أو ستة أماكن في المدينة، يظهر ويختفي، كما لو أنه دخل عالم الإنس أو نحن قد دخلنا عالم الأشباح، يبدو مصدومًا لرؤيتنا ونشعر بالصدمة لرؤيته، ونقلبه بـ"الصبي التائه".. إنه لغز.. ولا أعرف ما إذا كان يركب دراجة أم لا.