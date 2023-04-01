العراق.. أكثر من 500 حالة اختناق جرّاء العواصف الترابية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات الأخرى، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها عدة مناطق في البلاد أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن حالات المصابين متباينة".