فيديو حقق 1.2 مليون مشاهدة.. قصة غريبة وراء اللحظة الرائعة بين صغير الفيل وأمه

وعقب نشر الفيديو حقق على الفور أكثر من 1.2 مليون مشاهدة، وآلاف التعليقات المؤثرة، بعدما لمست اللقطات قلوب الملايين، يقول أحد المعلقين: "هذه صورة بمليون كلمة"، وعلق آخر قائلا: "الفضل لكل موظفي ومتطوعي إدارة الغابات الذين تمكنوا من لم شمل هذا الصغير مع أمه، وسيحتفظون بهذه الصورة لأجيال قادمة، يا له من عمل نبيل قاموا به"، وعلق ثالث قائلا: "كل ما ينتهي بخير فهو خير، فبعد الفراق المؤلم للأم وصغيرها، ولكن تحية للفريق على تنفيذ عملية لمّ الشمل بنجاح، بارك الله فيهم جميعًا"، وعلق آخر قائلاً: "إن أعظم عمل يمكن للبشرية القيام به هو احترام الحيوانات ورعايتها بنفس القدر الذي يفعلونه لأحبائهم".