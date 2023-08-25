تداولته مواقع التواصل ووسائل إعلام.. مفاجأة صاعقة تفجرها الوكالة الفرنسية بشأن فيديو سقوط طائرة فاغنر

وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس": فبعد أيّام على تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا يُرجّح أنه أسفر عن مقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين؛ تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية فيديو قيل إنه يُظهر لحظة تحطّم الطائرة. إلا أن الادعاء غير صحيح؛ فالفيديو قديم وهو في الحقيقة منشور قبل أسابيع على الحادثة.