تداولته مواقع التواصل ووسائل إعلام.. مفاجأة صاعقة تفجرها الوكالة الفرنسية بشأن فيديو سقوط طائرة فاغنر

بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف ومواقع الأخبار، فيديو زعم ناشروه أنه يصوّر لحظة سقوط طائرة كان على متنها قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، كشفت وكالة أنباء "فرانس برس" مفاجأة صاعقة للجميع.
وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس": فبعد أيّام على تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا يُرجّح أنه أسفر عن مقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين؛ تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية فيديو قيل إنه يُظهر لحظة تحطّم الطائرة. إلا أن الادعاء غير صحيح؛ فالفيديو قديم وهو في الحقيقة منشور قبل أسابيع على الحادثة.
يظهر في الفيديو المصوّر خلال النهار سقوط جسم يحترق في السماء.
وجاء في التعليقات المرافقة: "مشاهد جديدة تظهر اشتعال النيران في الطائرة التي يعتقد أنه كان على متنها قائد فاغنر يفغيني بريغوجين".
وحسب "فرانس برس": بدأ انتشار هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك ومنصة "إكس"، ووسائل إعلام، غداة تحطّم طائرة يُرجّح أنه أسفر عن مقتل بريغوجين، بعد شهرين من تمرّده على قادة البلاد العسكريين؛ ما أثار شكوكًا بأن يكون تعرّض لعملية اغتيال.
وتضيف الوكالة الفرنسية: إلا أن الفيديو المتداول لا علاقة له بالحادثة.
فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أنه منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 يونيو 2023؛ أي قبل شهرين على تحطّم الطائرة التي يرجح أن بريغوجين كان على متنها.
ونُشر الفيديو آنذاك على أنّه يُظهر إسقاط مجموعة فاغنر طائرة عسكريّة في روسيا، وهو ادّعاء لم يتسنّ التثبّت منه.
جدير بالذكر أن "سبق" لم تنشر هذا الفيديو المزعوم، والذي تم تداوله بشكل كبير؛ لعدم تأكيده من أي مصدر موثوق.
وفي مقابل الفيديو المزيف، يظهر مقطع فيديو آخر من مكان الحادث، تحقّقت منه وكالة "فرانس برس"، الطائرة وهي محاطة بعمود من الدخان الأبيض أثناء سقوطها.
هذا هو الفيديو المزيف: