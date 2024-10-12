تستمر 10 أيام.. ظاهرة فلكية نادرة تُرى بالعين المجردة

واستنادًا إلى مدار المذنب ونماذج معينة، تشير التقديرات إلى أنه قد يكون اجتاز مسافة تعادل 400 ألف مرة المسافة بين الأرض والشمس قبل أن يصل إلينا. وهي رحلة تستغرق ملايين السنين لهذا المذنب الذي قد يكون نشأ في سحابة أورت، وهي تجمُّع عملاق لكواكب صغيرة وأجرام سماوية على أطراف النظام الشمسي.