إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا في سويسرا

وأوضحت الوزارة أن 2.5 مليون جرعة مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري، و7.8 ملايين في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا، مؤكدة تقريرًا لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدّر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار).