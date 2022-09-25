إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا في سويسرا

أعلنت وزارة الصحة السويسرية أنها ستتلف 10.3 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع.
وأشارت الوزارة إلى أنه "ليس أمامها خيار سوى إتلاف الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها الأربعاء الماضي"، وفق ما نقلت وكالة "كيستون-إيه تي إس" للأنباء.
وأوضحت الوزارة أن 2.5 مليون جرعة مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري، و7.8 ملايين في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا، مؤكدة تقريرًا لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدّر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار).
وقالت الوزارة إن نحو 3.5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا الجديد والمعدل ستكون متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة التعزيز التالية الشهر المقبل.