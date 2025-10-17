حدث عام 1816.. لغز "عام بلا صيف" دمّر المحاصيل وقتل 70 ألف شخص

شهد العالم في عام 1816م ظاهرة مناخية غريبة وغير مسبوقة، حين غاب فصل الصيف تمامًا، حتى وُصف ذلك العام بـ "عام بلا صيف"، بعدما مرّت الأشهر الدافئة دون أي من خصائصها المعتادة.