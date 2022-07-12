بشاعةٌ ووحشية.. شاهد: شاب يطعن مواطنًا كويتيًّا وزوجته في الشارع

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنه فور تداول مقطع مصور يُظهر تفاصيل الواقعة وحدوث تصادم وألحقه قيام شخص بتسديد عدة طعنات وسيدة تصرخ؛ تم تحديد مكان الواقعة، وضبط صاحب السيارة الذي ظهر يستخدم سكينًا ويطعن آخر.. وجرى تحديد مكان تواجده في شقة من خلال لوحة المركبة وضبطه لدى خروجه من شقة في السالمية حيث كان برفقته آخر ليس له علاقة بالواقعة، وكان المتهم ومرافقه في حالة غير طبيعية وكلاهما من أصحاب السوابق؛ مشيرًا إلى أنه يجري ضبط الشخص الذي كان برفقة الطاعن وقت الحادثة بعد أن زود المتهم باسمه.