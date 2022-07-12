بشاعةٌ ووحشية.. شاهد: شاب يطعن مواطنًا كويتيًّا وزوجته في الشارع

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت من إغلاق قضية مروعة تمثلت في طعن مواطن في الشارع العام، على مرأى ومسمع من زوجته والمارة؛ وذلك بضبط مواطن، وآخر من أرباب السوابق جار البحث عنه؛ فيما تم تسجيل قضية شروع في القتل، حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وكان شاب قد أقدم على طعن مواطن كويتي وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية في الكويت أمس الأحد، بعد أن حاول الشاب التحرش بالزوجة، ووقعت مشادة كلامية بين المتهم والمواطن قام على إثرها الجاني بإخراج آلة حادة "سكين" من ملابسه وانهال عليهما بالطعنات.
ونقلت "الأنباء" عن بيان لوزارة الداخلية: تَمكن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط المتهمين في مشاجرة وطعن في محافظة "حولي"؛ وذلك بعد ورود بلاغ بالواقعة.. وبتفتيش المتهمين احترازيًّا تم العثور بحوزتهما على أدوات تُستخدم لتعاطي المخدرات، وتم تسجيل قضية شروع في القتل وطعن تحت رقم 193/2002 جنايات السالمية، ويجري التحقيق للتعرف على أطراف الواقعة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنه فور تداول مقطع مصور يُظهر تفاصيل الواقعة وحدوث تصادم وألحقه قيام شخص بتسديد عدة طعنات وسيدة تصرخ؛ تم تحديد مكان الواقعة، وضبط صاحب السيارة الذي ظهر يستخدم سكينًا ويطعن آخر.. وجرى تحديد مكان تواجده في شقة من خلال لوحة المركبة وضبطه لدى خروجه من شقة في السالمية حيث كان برفقته آخر ليس له علاقة بالواقعة، وكان المتهم ومرافقه في حالة غير طبيعية وكلاهما من أصحاب السوابق؛ مشيرًا إلى أنه يجري ضبط الشخص الذي كان برفقة الطاعن وقت الحادثة بعد أن زود المتهم باسمه.
وفي التحقيقات، أنكر المتهم واقعة التحرش، وبحسب زعمه، فإن هناك خلافات سابقة مع المجني عليه وشاهده بالمصادفة وحدثت الواقعة.
وأضاف المصدر أن المجني عليه مصاب بطعنة نافذة في الفخذ، وأنه وزوجته تَقَدّما إلى مخفر السالمية عصر أمس وسجلا قضية، وأرفقا تقريرًا طبيًّا بملف القضية.