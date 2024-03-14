عن اللاعب المصري "الذي توقف قلبه".. أطباء يتحدثون عن "دور الصيام والقهوة"

وحول مسألة أن اللاعب تأثر بالصيام مما أدى للأزمة الصحية، قال: "لم تثبت التحاليل والفحوصات وجود مشكلة في الأملاح أو نسبة الجفاف. الصيام لا يمكن أن يكون سببًا مباشرًا، لكن يمكن أن يكون عاملاً بجوار أمور أخرى مثل الإجهاد، لكن ليس وحده".