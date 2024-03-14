عن اللاعب المصري "الذي توقف قلبه".. أطباء يتحدثون عن "دور الصيام والقهوة"

كشف أطباء مصريون، الخميس، تفاصيل الحالة الصحية للاعب كرة القدم بنادي "مودرن فيوتشر"، أحمد رفعت، الذي سقط إثر توقف لعضلة القلب خلال مباراة ببطولة الدوري المصري، الاثنين.
وحسب موقع "الحرة"، قال استشاري العناية المركزة والطبيب المعالج للاعب، عماد حمدي، إن وضعه في تحسن ملحوظ "ودرجة الوعي أفضل بكثير وبدأ يعود تدريجيًا، لكن لم نصل إلى الوعي الكامل بسبب المسكنات القوية التي كان يتلقاها خلال اليومين الماضيين".
وأضاف في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أن اللاعب يعتمد حتى الآن على "جهاز التنفس الاصطناعي في الحفاظ على نسبة الأوكسجين، بجانب استخدام أجهزة داعمة لضغط الدم"، موضحًا أنه مع استمرار استخدام تلك الأجهزة "لا يمكن الحديث عن استقرار كامل".
وعانى أحمد رفعت (30 عامًا)، الإثنين الموافق لأول أيام شهر رمضان، من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، بعد سقوطه خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد بمدينة الإسكندرية. وتم نقله إلى مستشفى قريب يقبع منذ حينها فيه.
من جانبه، صرح استشاري القلب والمشرف على الحالة الصحية للاعب، عمرو عصمان، لإذاعة الشباب والرياضة المصرية، الأربعاء: "جرى إنعاش قلب أحمد رفعت منذ دخوله للمستشفى بعدما توقف لأكثر من ساعة ونصف، واستجاب للصدمات الكهربائية، إضافة للأدوية التي حصل عليها طوال المدة، وفقًا للبروتوكول الطبي في هذه الحالات الحرجة".
وتابع: "حالة القلب متضاربة، لكن ليس هناك قلق، واللاعب تناول عددًا كبيرًا من أكواب القهوة قبل المباراة، تسببت في زيادة ضربات القلب وأدى لدخوله في هذه الوعكة".
وردًا على الشائعات التي قالت إن الأزمة سببها تناول اللاعب لمنشطات وأدوية لحرق الدهون، قال حمدي: "لا توجد فحوصات تثبت هذا الحديث على الإطلاق. سبب الاضطرابات التي أدت إلى توقف عضلة القلب غير معلوم حتى الآن".
وحول مسألة أن اللاعب تأثر بالصيام مما أدى للأزمة الصحية، قال: "لم تثبت التحاليل والفحوصات وجود مشكلة في الأملاح أو نسبة الجفاف. الصيام لا يمكن أن يكون سببًا مباشرًا، لكن يمكن أن يكون عاملاً بجوار أمور أخرى مثل الإجهاد، لكن ليس وحده".
وأوضحت إدارة المستشفى المعالج للاعب، في بيان الثلاثاء، أن رفعت وصل "في حالة توقف لعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلب رئوي استمر قرابة الساعتين في قسم الطوارئ".
وتابعت: "أثناء الإنعاش القلبي الرئوي حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب، مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة، وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الاصطناعي.. تبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره".
وانضم رفعت إلى مودرن فيوتشر قادمًا من نادي المصري في أكتوبر 2022، قبل أن يخرج في إعارة لستة أشهر لنادي الوحدة الإماراتي في يناير 2023، ولعب لأندية إنبي والزمالك.
ولعب رفعت 7 مباريات مع المنتخب المصري الأول، سجل خلالهما هدفين وصنع آخر، وحصد عام 2013 لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.