بريطانيا.. الأرصاد تُصدر أقصى تحذير من موجة حر "غير مسبوقة"

ولم يحضر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماع أزمة وزاريًّا عُقد في مقر رئاسة الحكومة الأحد، مفضلًا تمضية يوم عطلة في مقره الصيفي في تشيكرز؛ حيث من المقرر أن يقيم حفلة وداعية لأصدقائه قبل أن يغادر المنصب في سبتمبر.