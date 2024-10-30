الصين تفعّل استجابة طارئة لمواجهة إعصار "ترامي"

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم، أن معظم مناطق هاينان، المتأثرة بإعصار "ترامي"؛ ستشهد أمطارًا غزيرة اليوم، مع ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة، وقد يشهد نهر وانتشيوان فيضانات تتجاوز مستوى التحذير؛ فيما أرسلت الوزارة مجموعة عمل إلى الخطوط الأمامية لتوجيه الاستجابة للفيضانات، مع التركيز على إجلاء الناس من المناطق الخطرة.