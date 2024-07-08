الكويت تُدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ "الأونروا"

وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، أن استمرار استهداف مقار الوكالة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد دليلاً صارخاً على استخفافها بالأمم المتحدة ووكالاتها وقرارات مجلس الأمن.