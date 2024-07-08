الكويت تُدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ "الأونروا"

أعربت دولة الكويت عن إدانتها لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والذي أدّى إلى سقوط عددٍ من الضحايا من النازحين الفلسطينيين الأبرياء.
وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، أن استمرار استهداف مقار الوكالة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد دليلاً صارخاً على استخفافها بالأمم المتحدة ووكالاتها وقرارات مجلس الأمن.
وجدّدت الوزارة مطالبات الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها، كما تشدّد على أهمية محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.