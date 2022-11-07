اليابان.. إعدام 150 ألف دجاجة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

وتشير قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية نقلًا عن الاتحاد الوطني للمزارعين، إلى أن سكان بريطانيا قد يحتفلون بعيد الميلاد دون الديك الرومي التقليدي، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.