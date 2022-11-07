اليابان.. إعدام 150 ألف دجاجة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

قررت سلطات محافظة هوكايدو الواقعة شمال اليابان، إعدام 150 ألف دجاجة في مزرعة محلية؛ بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور H5N1.
وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إلى أن السلطات ستُجري التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب تفشي المرض في المنطقة.
وبحسب "روسيا اليوم" كانت سلطات محافظة هوكايدو، قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تفشي إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بمدينة شيراوي.
وبدأ انتشار فيروس إنفلونزا في شهر أكتوبر الماضي، حينما أعلنت سلطات ويلز عن اكتشاف إصابة الدواجن.
وقد بلغ إجمالي عدد الدجاج المعدوم في اليابان خلال هذا الموسم 1.8 مليون دجاجة.
وتشير قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية نقلًا عن الاتحاد الوطني للمزارعين، إلى أن سكان بريطانيا قد يحتفلون بعيد الميلاد دون الديك الرومي التقليدي، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.