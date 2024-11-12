شاهد.. مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان في ولاية أمريكية

ولاحقا، شارك "كيلر" المشاهدة الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عديدٌ من الأشخاص: إن المخلوق هو ليمور. لكن آندي ماكي؛ من مركز علوم منطقة علم الحيوان نفى تلك النظرية، قائلاً إنه لن يتم العثور على الليمور في غرب فرجينيا، على بُعد نحو 9000 ميل من موطنه في مدغشقر، ما لم يكن حيواناً أليفاً ضائعاً.