شاهد.. مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان في ولاية أمريكية
أثار مقطع فيديو لمخلوق غامض يتجوّل في حديقة فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيرة السكان المحليين وخبراء الحيوان.
وقالت سيدة أمريكية تدعى بريتاني كيلر؛ إنها كانت تقود سيارتها إلى العمل في 24 أكتوبر عندما لاحظت حيواناً غير عادي بفراء داكن وذيل طويل منحنٍ، بالقرب من مجموعة من الغزلان في ريتر بارك في هنتنغتون؛ ثاني أكثر مدن ولاية ماونتن اكتظاظاً بالسكان.
وأضافت "كيلر" لتلفزيون "WSAZ 3News" في أواخر الشهر الماضي: "عندما توقفت لإلقاء نظرة عن قرب، أدركت أنه شيءٌ لم أره من قبل في هذا المكان".
ويُظهر مقطع فيديو التقطته كيلر؛ المخلوق البني والأبيض الغريب وهو يتحرّك عبر الحديقة. وعندما سألت "كيلر" ومحطة التلفزيون السكان المحليين الآخرين عن المخلوق، كانوا في حيرة بالقدر نفسه.
ولاحقا، شارك "كيلر" المشاهدة الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عديدٌ من الأشخاص: إن المخلوق هو ليمور. لكن آندي ماكي؛ من مركز علوم منطقة علم الحيوان نفى تلك النظرية، قائلاً إنه لن يتم العثور على الليمور في غرب فرجينيا، على بُعد نحو 9000 ميل من موطنه في مدغشقر، ما لم يكن حيواناً أليفاً ضائعاً.
وأضاف "ماكي": "الليمور يعيش في مدغشقر، يعيش على جزيرة، لذلك سيكون من الغريب جداً أن يأتي إلى هذه المنطقة ما لم يكن حيواناً أليفاً يربيه شخصٌ ما".
وبينما كان كثيرون سريعين في التكهن بما كان عليه المخلوق الغريب، حاول "ماكي"؛ وضع حدٍ لنظريات المؤامرة، وقال: "يبدو الأمر أشبه بثعلب مصاب بالجرب أو نوع من المشكلات الصحية الأخرى أكثر من كونه ليموراً".
والجرب، وهو مرض معدٍ يصيب الحيوانات التي لديها شعر، يؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى تساقط الشعر، وهو ما قد يفسر المظهر الغريب للحيوان.