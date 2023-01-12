بخنجر استقرّ في ظهرها.. طالب يطعن معلمته بالجزائر ويثير الهلع

وفي التفاصيل، كانت أستاذة اللغة العربية قد طلبت من التلميذ (11 سنة)، الكفّ عن التشويش خلال الدرس، والتوقف عن إزعاجها، غير أن استمراره في ذلك، حتم عليها مطالبته بمغادرة القسم وإحضار أوليائه، غير أن التلميذ رفض طلب الأستاذة، فكررت عليه طلب الخروج، ثم قام بالترصد لها في ساحة المتوسطة، مقدمًا على طعنها بخنجر في الظهر على عمق عدة سنتيمترات، فسقطت أرضًا قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضعت لتدخل جراحي عاجل تم خلاله سحب الخنجر وإيقاف النزيف، وفق ما نقلت "روسيا اليوم" عن "الشروق".