10 آلاف حالة وفاة خلال شهر.. المتحور الجديد لـ"كورونا" يثير قلق العالم

وقالت الصحة العالمية عبر تقرير لها: "لا يزال لدينا حوالي 10 آلاف حالة وفاة شهريًّا بسبب كورونا، وهذه بيانات من 50 دولة فقط، ومن بين تلك الـ10 آلاف حالة وفاة مُبلغ عنها في ديسمبر أكثر من نصفها في الولايات المتحدة الأمريكية و"1000" من إيطاليا؛ لذلك نحن نفتقد البيانات حول الوفيات في البلدان الأخرى؛ لأنها لا تبلغ عن الوفيات".