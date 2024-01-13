10 آلاف حالة وفاة خلال شهر.. المتحور الجديد لـ"كورونا" يثير قلق العالم

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أرقام صادمة لفيروس كورونا، محذّرة من أن الفيروس لا يزال ينتشر ويتحوّر ويتسبّب في وفاة الآلاف من الأشخاص حول العالم.
وقالت الصحة العالمية عبر تقرير لها: "لا يزال لدينا حوالي 10 آلاف حالة وفاة شهريًّا بسبب كورونا، وهذه بيانات من 50 دولة فقط، ومن بين تلك الـ10 آلاف حالة وفاة مُبلغ عنها في ديسمبر أكثر من نصفها في الولايات المتحدة الأمريكية و"1000" من إيطاليا؛ لذلك نحن نفتقد البيانات حول الوفيات في البلدان الأخرى؛ لأنها لا تبلغ عن الوفيات".
وأوضحت المنظّمة أن انتقال عدوى كورونا ازداد في ديسمبر الماضي خلال فترة الأعياد، والمتحور الجديد "JN1" بات الأكثر انتشارًا حول العالم، وشهدت حالات دخول المستشفيات زيادة بـ"42%"، في حين ارتفعت الحالات التي استدعت العناية المركزة بـ"62%"، وتلك البيانات تستند إلى إحصاءات أقلّ من 50 دولة.
وتتوقّع المنظمة أن أعداد الوفيات الفعلية حول العالم قد تكون أعلى بـ3 مرات، فيما أوصت بمواصلة اتّخاذ التدابير الوقائية، مشيرة إلى أن هذا المعدل من الوفيات غير مقبول ويمكن تجنبه.