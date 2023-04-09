صادم ومشين.. شاهد ما فعله طالب بمعلمه بسبب الجوال

كشف فيديو صادم ومشين عن اللحظة التي اعتدى فيها طالب عمره 15 عامًا، على معلمه في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأمريكية، وذلك في محاولة لاستعادة هاتفه الجوال من المعلم.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، وقع الحادث في مدرسة لامار الثانوية في مدينة هيوستن، بولاية تكساس.
وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على موقع تويتر، الطالب وهو يقف متوترًا بالقرب من المعلم، ويطلب "استعادة هاتفه" مرارًا وتكرارًا، بينما يطالب المعلم تلميذه بـ"الجلوس" والتزام الهدوء.
وكان المعلم قد سحب الهاتف من الطالب، بسبب انشغاله به عن الحصة الدراسية.
ويظهر الطالب وهو يعود بظهره إلى الوراء، قبل أن يوجه قبضة يده، ويضرب وجه المعلم، بينما نسمع صوت صراخ طلاب الفصل، وهم غير مصدقين لما يحدث.
وفي لحظة وقوع الهجوم الوحشي، توقف الطالب الذي يلتقط الفيديو عن التصوير.
أرسلت مدرسة لامار الثانوية في هيوستن رسالة إلى العائلات من مديرة المدرسة ريتا جريفز، والتي قالت فيها: إن هذا النوع من السلوك لن يتم التسامح معه وأن المسؤولين يبحثون عن طرق لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
لم يتم تحديد هوية الطالب أو المعلم علنًا في هذا الوقت.
ونقلت شبكة "سي بي إس" الإخبارية، عن زيف كابو، رئيس الاتحاد الأمريكي للمعلمين (AFT) في تكساس: إن هذا الطالب ارتكب "خطأ فادحًا".
وأضاف "كابو": "بكل الوسائل، لا ينبغي السماح لهذا الطالب بالعودة إلى فصول الدراسة المعتادة.. هذا ليس شيئًا يجب التسامح معه."
ونقلت "الديلي ميل "، عن تقارير الانضباط " TEA "، أن هناك ما يقرب من 1200 اعتداء على معلمين في الولايات المتحدة في الفترة من 2017 - 2022.