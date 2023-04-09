صادم ومشين.. شاهد ما فعله طالب بمعلمه بسبب الجوال

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على موقع تويتر، الطالب وهو يقف متوترًا بالقرب من المعلم، ويطلب "استعادة هاتفه" مرارًا وتكرارًا، بينما يطالب المعلم تلميذه بـ"الجلوس" والتزام الهدوء.