بالفن والتكنولوجيا والتراث العربي.. فنانة تبتكر مشاهد حالمة مستوحاة من دول الخليج

وفي مقابلة مع موقع "سي إن إن" بالعربية، قالت أولسيوسكا: "بدأت المنصة في البداية كمشروعٍ فني يستكشف التقاء الفن، والتكنولوجيا، والتراث العربي، وكان هدفي تحدّي الحدود التقليدية، وخلق مساحة يمكن أن يزدهر فيها الفن التجريبي، ومتعدّد التخصصات".