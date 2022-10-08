بعد مصرع زوجته وابنته بأيام.. أب مصري يُفجع بمقتل ابنه أمام عينيه

في مأساة إنسانية، فُجع أب مصري بمقتل نجله المراهق على يد تاجر مخدرات في حي السلام بالقاهرة، وذلك بعد نحو أسبوع من فقدانه زوجتَه وابنتَه في حادث.
وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، السبت: أوضح الأب، حسين، أن الحادثة بدأت عندما أراد ابنه محمود البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يعمل سائق "توك توك"، أن يدافع عن صديقة، مصطفى، عقب تعرُّض الأخير للضرب المبرح من قبل تاجر مخدرات و"بلطجي" معروف بلقب "صرصار".
وطلب الابن الضحية من "صرصار" أن يبتعد عن جاره ويمتنع عن بيع المخدرات في منطقتهم، قبل أن يجرحه جرحًا بسيطًا في يده، ولكن "البلطجي" لم يعجبه ما تعرض له، واعتبر إصابته بجرح في يده "إهانة" فأضمر في قلبه الانتقام.
ويقول الأب: إنه كان في شقته عندما سمع الجيران يصرخون ويقولون له: "الحق ابنك"، ليهرع إلى الشارع ويرى ابنه قد أصيب بطعنتين في صدره قرب القلب.
ويتابع الأب القصة: "كان ابني يحاول قيادة التوك توك للذهاب إلى المستشفى لخياطة جروحه قبل أن يغدر به "تاجر المخدرات" ويطعنه تلك الطعنات في قلبه ليفارق ابني الحياة وهو يصرخ: "الحقني يا بابا"".
في غضون دقائق شرعت الشرطة في البحث عن المتهم دون جدوى، إلا أنه سلم نفسه لقسم الشرطة واعترف بقتله محمود، والشروع في قتله صديقه، وأنه كان يساعده شخصان هاربان.
وحسب الصحيفة: كانت أم القتيل وشقيقته قد لقيتا مصرعهما قبل أسبوع في حادث.