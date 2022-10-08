بعد مصرع زوجته وابنته بأيام.. أب مصري يُفجع بمقتل ابنه أمام عينيه

وطلب الابن الضحية من "صرصار" أن يبتعد عن جاره ويمتنع عن بيع المخدرات في منطقتهم، قبل أن يجرحه جرحًا بسيطًا في يده، ولكن "البلطجي" لم يعجبه ما تعرض له، واعتبر إصابته بجرح في يده "إهانة" فأضمر في قلبه الانتقام.