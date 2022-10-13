فيديو مأساوي.. أردني تاهَ بالصحراء يلتقط لحظاته الأخيرة قبل موته

وتابع: "تم العثور على فايز على بعد 4 ساعات على بُعد 130 كيلومترًا في الشمال الشرقي من الجفر"؛ لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت يوم الجمعة على صديق وابن عم الشاب فايز وحالتهما الصحية جيدة.