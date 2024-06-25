"الصحة العالمية" تكشف عن رصد سلالة جديدة وخطيرة للغاية من "جدري القردة"

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن انتشار جدري القردة في إفريقيا يحتاج إلى تحرُّك عاجل، في وقت حذر فيه علماء بشكل منفصل من سلالة خطيرة تنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي التفاصيل، قالت روزاموند لويس، المديرة الفنية للتصدي لمرض جدري القردة في منظمة الصحة العالمية، في مذكرة للصحفيين: "هناك حاجة ماسة للتعامل مع الارتفاع الجديد في حالات جدري القردة في إفريقيا".
وفي مؤتمر صحفي منفصل قال جون كلود أوداهيموكا من جامعة رواندا، الذي يعمل بشأن تفشٍّ للمرض في إقليم كيفو الجنوبي الذي يصعب الوصول إليه في الكونغو، إن السلالة التي تنتشر هناك -وهي نسخة متحورة من الجيل الأول من الجدري المتوطن في الكونغو منذ عقود- خطيرة للغاية.
وتبلغ معدلات الوفيات بسبب المرض نحو 5 في المئة عند البالغين و10 في المئة بين الأطفال، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
والأسبوع الماضي قال الطبيب المسؤول عن العمليات في برنامج مكافحة جدري القردة في البلاد كريس كاسيتا لـ"رويترز" إنه تم الإبلاغ هذا العام عن نحو 8600 حالة إصابة في الكونغو، و410 حالات وفاة.
وجدري القردة عدوى فيروسية تنتشر عن طريق التواصل عن قرب، ويُسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا، إلى جانب حبوب ممتلئة بالقيح.
ومعظم الإصابات تكون طفيفة، لكن الفيروس يمكن أن يسبب الوفاة، فيما تستخدم لقاحات وعلاجات لمكافحة تفشي المرض على مستوى العالم، لكنها غير متوافرة في الكونغو.
وقالت منظمة الصحة العالمية والعلماء إن الجهود مستمرة للتعامل مع ذلك.