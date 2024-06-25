"الصحة العالمية" تكشف عن رصد سلالة جديدة وخطيرة للغاية من "جدري القردة"

وفي مؤتمر صحفي منفصل قال جون كلود أوداهيموكا من جامعة رواندا، الذي يعمل بشأن تفشٍّ للمرض في إقليم كيفو الجنوبي الذي يصعب الوصول إليه في الكونغو، إن السلالة التي تنتشر هناك -وهي نسخة متحورة من الجيل الأول من الجدري المتوطن في الكونغو منذ عقود- خطيرة للغاية.