"رقصة التكتون".. فيديو يروي قصة تشكل اليابسة على كوكب الأرض في آخر 1.8 مليار سنة

وبالإضافة إلى التسبب في الزلازل والبراكين، تعمل الصفائح التكتونية أيضًا على دفع الصخور من أعماق الأرض إلى مرتفعات السلاسل الجبلية. وبهذه الطريقة، يمكن للعناصر التي كانت بعيدة في باطن الأرض أن تتآكل من الصخور وتنتهي بها الحال إلى الانجراف إلى الأنهار والمحيطات. ومن هناك، يمكن للكائنات الحية الاستفادة من هذه العناصر.