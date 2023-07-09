نيويورك.. الصحة تشجّع مدمني عقار الزومبي على تناوله ولكن بـ"إشراف طبي"

شجّع المسؤولون في مدينة نيويورك، المدمنين على تعاطي ما يسمى بـ"عقار الزومبي" تحت إشراف طبي في مراكز الوقاية من الجرعات الزائدة.
وظهرت حملة إعلانية جديدة لوزارة الصحة الأمريكية ممولة من دافعي الضرائب، للحد من مخاطر استخدام البشر لمهدئ الحيوانات المعروف باسم "tranq"؛ مشيرة إلى أنه يمكن أن "يسبب تخديرًا شديدًا أو تباطؤًا في معدل ضربات القلب أو إبطاء التنفس أو توقفه".
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أنه تمت إتاحة شرائط اختبار للأشخاص؛ لمعرفة ما إذا كانت أدويتهم ملوثة بمادة الزيلازين، وتوصي الوزارة بالاتصال برقم 311 أو بالطبيب إذا كان أي شخص يعاني من "جروح جلدية" سببها الدواء، عادة لا تلتئم.
كما توصي أي شخص يعتقد أن عقاقيره تحتوي على تلك المادة، بتجنب استخدامها؛ "لا سيما بمفرده أو في مكان قد يكون من الخطورة أن يفقد فيه الوعي لفترة طويلة"، بحسب "روسيا اليوم".
لكن نصائح حملة الوزارة الجديدة لتقليل "مخاطر الأذى" لمستخدمي "tranq"، بعيدة كل البعد عن حملة السيدة الأولى السابقة نانسي ريغان الشهيرة "Just Say No" لمكافحة المخدرات.
و"زيلازين" هو مسكن آلام معتمد من قِبَل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام البيطري؛ لكنه غير آمن للاستهلاك البشري.
ونظرًا لارتفاع شعبيته في السنوات القليلة الماضية؛ تَسَبب الزيلازين في إحداث فوضى في المدن الكبرى بآثاره المدمرة؛ بما في ذلك بشرة المستخدمين المتعفنة حرفيًّا.
ففي "بيغ آبل"، يمزجه التجار عادة مع الفنتانيل، وهو مزيج معروف في الشارع باسم "tranq dope"، وهي طريقة رخيصة لكنها مميتة، لتحقيق الانتشاء لفترة أطول.
وزادت وفيات جرعة زيلازين الزائدة في "بيغ آبل" بنسبة 36٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021؛ وفقًا لمكتب المدعي العام الخاص بالمخدرات في المدينة.
وإجمالًا، تم اكتشاف الزيلازين في 19٪ من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية القاتلة في عام 2021، مقارنة بـ3٪ فقط في عام 2020؛ وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة بالمدينة في مارس.