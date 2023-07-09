نيويورك.. الصحة تشجّع مدمني عقار الزومبي على تناوله ولكن بـ"إشراف طبي"

وإجمالًا، تم اكتشاف الزيلازين في 19٪ من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية القاتلة في عام 2021، مقارنة بـ3٪ فقط في عام 2020؛ وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة بالمدينة في مارس.