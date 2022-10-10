في مواجهة مع 200 رجل.. شاهد اللقطات الأخيرة للنمر "آكل البشر" بالهند

وأوضح قائد الشرطة المحلية كيران كومار، أن "فريقين دخلا الغابة أمس السبت، على ظهر اثنين من الفيلة، وانتظر ثالث في النقطة التي كنا نعتقد أن النمر سيخرج منها، وأطلقنا النار لقتله هناك".