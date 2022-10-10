في مواجهة مع 200 رجل.. شاهد اللقطات الأخيرة للنمر "آكل البشر" بالهند
بثت وسائل إعلام هندية الفيديو الأخير للنمر "آكل البشر"، وهو ميت تلمسه أيدي سكان منطقة تشامباران شرقي الهند؛ وذلك بعدما تَسبب في مقتل تسعة أشخاص على الأقل، ونشر الرعب في المنطقة كلها.
وفي الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل ظهر النمر الضخم وهو راقد بلا حراك، بعد أن تلقى خمس رصاصات قاتلة، في معركة طويلة بينه وبين 200 شخص من الشرطة وموظفي الغابات؛ حسب ما أعلنه مسؤولون الأحد.
وحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، زرع الحيوان الرعب بين السكان في محيط محمية "فالميكي" للنمور في تشامباران بشرق الهند، وتسبب في مقتل ستة أشخاص على الأقل خلال شهر، بينهم امرأة وابنها البالغ ثماني سنوات السبت.
ووصفت السلطات النمر -الذي يُعتقد أنه ذكر في الثالثة أو الرابعة من العمر- بأنه "آكل للبشر"؛ مما يعني أنه يجب القضاء عليه.
وأوضح قائد الشرطة المحلية كيران كومار، أن "فريقين دخلا الغابة أمس السبت، على ظهر اثنين من الفيلة، وانتظر ثالث في النقطة التي كنا نعتقد أن النمر سيخرج منها، وأطلقنا النار لقتله هناك".
وأظهرت لقطات أخرى بثتها وسائل إعلام محلية، مشاهد من المعركة الشرسة مع الحيوان السفاح، قبل أن يتم قتله.