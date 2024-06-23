منتشرة في بعض البلدان.. "الصحة العالمية" تُحَذر من أدوية مغشوشة لعلاج السكري وفقدان الوزن

وقالت المنظمة إن بإمكان المرضى الذين يستعملون هذه المنتجات، حماية أنفسهم من الأدوية المغشوشة وآثارها الضارة عن طريق اتخاذ إجراءات من قبيل شراء الأدوية بوصفات طبية من أطباء مرخصين وتجنب شرائها من مصادر غير مألوفة أو غير موثوقة، مثل تلك الموجودة على الإنترنت.