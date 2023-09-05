قضمت كبلاً بلاستيكيًّا بالمتجر.. فيديو لسيدة سرقت هاتف آيفون بطريقة عجيبة

وشوهدت "تشيو" بعد ذلك وهي تفحص جهاز آيفون 14 بلس لبضع ثوان، ثم رفعته نحو فمها، وبدأت تقضم الكبل المخصص للحماية من السرقة، وبعد محاولات عدة نجحت أخيرًا في فصل الجهاز عن قاعدته، وأسقطته في حقيبتها، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".