قضمت كبلاً بلاستيكيًّا بالمتجر.. فيديو لسيدة سرقت هاتف آيفون بطريقة عجيبة

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قضمت كبلاً بلاستيكيًّا بالمتجر.. فيديو لسيدة سرقت هاتف آيفون بطريقة عجيبة
التقطتها كاميرات المراقبة.. وقُبض عليها بعد 30 دقيقة من مغادرتها
في حادثة سرقة فريدة من نوعها، قامت سيدة صينية بقضم كبل بلاستيكي مخصص لضمان عدم سرقة الهواتف المعروضة في المتاجر، إلا أنها نجحت في ذلك، وتمكنت من فصل هاتف آيفون 14 بلس من قاعدته.
وفي التفاصيل، أظهر فيديو، التُقط بواسطة كاميرا المراقبة، امرأة معروفة باسم "تشيو" وهي تتصفح الأجهزة في متجر في فوجيان جنوب شرق الصين.
وشوهدت "تشيو" بعد ذلك وهي تفحص جهاز آيفون 14 بلس لبضع ثوان، ثم رفعته نحو فمها، وبدأت تقضم الكبل المخصص للحماية من السرقة، وبعد محاولات عدة نجحت أخيرًا في فصل الجهاز عن قاعدته، وأسقطته في حقيبتها، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي البداية مَرّ هذا الأمر دون أن يلاحظه أحد، لكن الأمر لم يستغرق وقتًا طويلاً، وقبض رجال الشرطة عليها بعد 30 دقيقة من مغادرتها.