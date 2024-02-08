في الكويت.. عملاقا الجيل الذهبي ماجد عبدالله وجاسم يعقوب يسترجعان ذكرياتهما "مع بوشعيل" في رمضان

في لحظة تاريخية توثق لمسيرة كرة القدم في الأيام الجميلة المليئة بالانتصارات والأهداف؛ شَهِدَ تلفزيون "الراي" الكويتي، لقاءً جمع عملاقين خليجيين من الجيل الذهبي، الكويتي المرعب جاسم يعقوب والسعودي جلاد الحراس ماجد عبدالله.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وصل النجم الدولي السعودي السابق ماجد عبدالله إلى الكويت بدعوة من تلفزيون "الراي" ليحل ضيفًا على برنامج "مع بوشعيل" في موسمه الثالث الذي يعرض على تلفزيون "الراي" في شهر رمضان.
وقد أعرب ماجد عبدالله عن سعادته بزيارة بلده الثاني الكويت، قائلًا: "لا أعتبر نفسي ضيفًا؛ بل من أهل البلد".
واستذكر عبدالله مباراة منتخب الخليج ضد هامبورغ في 1998 التي انتهت بنتيجة 5/5 وسجل فيها الهدف الأول بتمريرة من يعقوب.
وحسب الصحيفة، لم يفوت "المرعب" جاسم يعقوب زيارة النجم السعودي وصديقه إلى الكويت؛ حيث حرص على لقائه في "الراي" مرحّبًا به في بلده الثاني، ومستذكرين معًا لحظات كروية تاريخية محفورة في الأذهان،
وقال النجم ماجد عبدالله: "أنا سعيد بتواجدي مع أصدقائي لا سيما مع جاسم يعقوب؛ لما قدمه للكرة طيلة حياته مع بقية النجوم".
من جانبه، قال النجم جاسم يعقوب الذي استذكر اللحظات والذكريات الجميلة مع النجم السعودي: "إنني سعيد اليوم بالتواجد مع صديقي العزيز ماجد عبدالله الذي غمرني بكرمه ومحبته عندما اتصل عليّ لدى وصوله المطار، وهذا يدل على رفعة أخلاقه، وهذا الأمر زادني شرفًا ومحبةً".