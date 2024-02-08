في الكويت.. عملاقا الجيل الذهبي ماجد عبدالله وجاسم يعقوب يسترجعان ذكرياتهما "مع بوشعيل" في رمضان

وحسب الصحيفة، لم يفوت "المرعب" جاسم يعقوب زيارة النجم السعودي وصديقه إلى الكويت؛ حيث حرص على لقائه في "الراي" مرحّبًا به في بلده الثاني، ومستذكرين معًا لحظات كروية تاريخية محفورة في الأذهان،