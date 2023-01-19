طائرة تستغيث في الجو.. سيارات الإسعاف تُهرع وفيديو يرصد الهبوط الاضطراري

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية، أنه في حال تأهب في إطار خطة طوارئ، بعد أن أرسلت الطائرة نداء استغاثة فيما كانت تحلّق فوق بحر تسمانيا بين أستراليا ونيوزيلندا.