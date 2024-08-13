ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة في كوريا الجنوبية

وأفادت وزارة الداخلية الكورية، اليوم، -وفقًا لوكالة يونهاب الكورية-، بأن عدد حالات الإصابة بأمراض مرتبطة بموجة الحرارة في يوم 11 أغسطس وحده بلغ 53 حالة؛ بما في ذلك حالة وفاة واحدة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة بأمراض الحرارة في الفترة من 20 مايو إلى 11 أغسطس من هذا العام، إلى 2,293 حالة، في حين قدّرت حالات الوفاة لأسبابٍ مشتبهٍ في صلتها بالحرارة الشديدة بـ 21 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الجاري.