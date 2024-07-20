انتهاك محتمل.. هتاف "جبل طارق" يضع نجمَيْ منتخب إسبانيا "موراتا" و"رودري" في مأزق!

ولم يحدّد "اليويفا" جدولًا زمنيًّا لقضية محتملة يمكن أن تؤدي إلى إيقاف اللاعبين عن مباريات ببطولة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".