انتهاك محتمل.. هتاف "جبل طارق" يضع نجمَيْ منتخب إسبانيا "موراتا" و"رودري" في مأزق!

باشر الاتحادُ الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التحقيقَ مع قائد منتخب إسبانيا "ألفارو موراتا" وزميله "رودري" بسبب أغنية مرتبطة بعائدية جبل طارق خلال احتفال "الماتدور" بكأس أوروبا 2024.
وقال "اليويفا" في بيان اليوم السبت: إنه تم "تعيين مفتش انضباطي لتقييم الانتهاك المحتمل" لقواعده من جانب "موراتا ورودي".
ولم يحدّد "اليويفا" جدولًا زمنيًّا لقضية محتملة يمكن أن تؤدي إلى إيقاف اللاعبين عن مباريات ببطولة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وقاد "موراتا ورودري" أفضل لاعب في "يورو 2024"، الآلاف من المشجعين وهم يغنون: "جبل طارق إسباني" خلال احتفال في مدريد الاثنين الماضي بعد فوز إسبانيا "2-1" على إنجلترا في نهائي كأس أوروبا 2024.
وقدم اتحاد جبل طارق لكرة القدم شكوى رسمية إلى "اليويفا" في هذا الصدد.
يذكر أن بريطانيا تسيطر على مضيق جبل طارق، الواقع في الطرف الجنوبي لإسبانيا، منذ أكثر من 300 عام، فيما تطالب به إسبانيا.