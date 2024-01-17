بسبب واقعة غريبة بين راكب ومضيفة.. طائرة تغيّر وجهتها وتعود إلى مطار ياباني

عادت طائرة تابعة لشركة "خطوط كل اليابان الجوية" كانت متجهة لسياتل، إلى مطار هانيدا في طوكيو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن عض أحد الركاب ذراع إحدى مضيفات المقصورة، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ".