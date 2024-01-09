"أخذوا طاقمها رهائن".. مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية بالإكوادور

وقال المتحدث باسم الحكومة روبرتو إيزوريتا إن السيناريو "الأكثر ترجيحًا" هو أن "فيتو" البالغ من العمر 44 عامًا فرَّ قبل ساعات من عملية للشرطة في السجن، و"تم نشر أكبر عدد من القوات للعثور على هذا السجين الخطر جدًّا".