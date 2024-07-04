سارق الهاتف تلقّى عقابًا فوريًّا.. شاهد ما فعله هذا الشابّ مع لصّ في مطعم أمريكي

كشف فيديو مروعٌ اللحظةَ التي تصدّى فيها رجلٌ للصّ حاول سرقة هاتفه أثناء تناول الغداء في مطعم بمدينة نيويورك الأمريكية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث ظهر الثلاثاء الماضي، في مطعم للوجبات السريعة بشارع بوليفارد ضاحية كوينز بمدينة نيويورك، حين كان المحامي الأمريكي كايل "28 عامًا"، يستمتع بتناول الغداء عندما حاول اللص سرقة هاتفه.
وتضيف الصحيفة: لو علم اللص أن الرجل الجالس حاصل على الحزام البنفسجي في رياضة الجوجيتسو القتالية، ربما تراجع عن سرقة الهاتف، لكن وحسب الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة بالمطعم، كان الهاتف هو كل ما سيطر على اللص وهو يحوم حول ضحيته، ثم يقف بجوار باب المطعم يمدّ يده ويخطف الهاتف وقد استعدّ للفرار بسرعة من المكان.
لكن خاب سعي اللص؛ حيث كشف الفيديو كيف أطبق "كايل" على ذراع اللص بمهارة، حتى سقط الهاتف من يد اللص، وبعدها وضع المحامي ذراعه حول رقبة اللص وأسقطه أرضًا، ثم استعاد هاتفه، قبل أن ينهض اللصّ الذي أصبح كل همه الآن أن يغادر المكان قبل أن يتعرّض للمزيد من الضرب أو يتمّ توقيفه من قبل الشرطة.
وحسب الصحيفة، قال "كايل" في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت": "لقد أراد سرقة هاتفي.. أولًا جاء من خلفي وطلب مني بعض المال أو شيئًا من هذا القبيل.. فقلت له: لا، ثم عاد واندفع نحو هاتفي لسرقته".
وأضاف "كايل" قائلًا: "كان الشاب يريد هاتفي فقط ولم يكن مستعدًّا للقتال؛ لذلك تركته يذهب".
وعلق "كايل" على المعركة القصيرة قائلًا: "أنا أمارس رياضة الجوجيتسو منذ عام 2018، وحاصل على الحزام البنفسجي، لكن كل ما كنت أخشاه أن أتعرّض للطعن من قبل اللص".
ولم يقم المحامي بإبلاغ الشرطة بما حدث، مكتفيًا باستعادة هاتفه.
وحسب الصحيفة: تُظهر بيانات شرطة مدينة نيويورك ارتفاع معدلات الجريمة في المنطقة 115، التي يقع بها المطعم بضاحية كوينز، ارتفعت معدلات السرقة بنسبة 42.2 في المائة منذ بداية العام، وارتفعت جرائم الاعتداء بنسبة 30.2 في المائة، وارتفعت جرائم السرقة الكبرى بنسبة 6.7 في المائة، وزادت جرائم السرقة الصغيرة بنسبة 10.8 في المائة في المنطقة 115.
جدير بالذكر أن "الجوجيتسو - jiu-jitsu "؛ حسب موسوعة "ويكيبيديا" هي رياضة قتالية برازيلية، متطورة عن رياضة الجودو اليابانية، وتركز على فنون القتال بالأيدي ودون سلاح.