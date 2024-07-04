سارق الهاتف تلقّى عقابًا فوريًّا.. شاهد ما فعله هذا الشابّ مع لصّ في مطعم أمريكي

لكن خاب سعي اللص؛ حيث كشف الفيديو كيف أطبق "كايل" على ذراع اللص بمهارة، حتى سقط الهاتف من يد اللص، وبعدها وضع المحامي ذراعه حول رقبة اللص وأسقطه أرضًا، ثم استعاد هاتفه، قبل أن ينهض اللصّ الذي أصبح كل همه الآن أن يغادر المكان قبل أن يتعرّض للمزيد من الضرب أو يتمّ توقيفه من قبل الشرطة.