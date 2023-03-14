لحظة يصعب تكرّرها.. شاهد ما التقطه مصور كويتي في محمية طبيعية بكينيا

قد يصعب فهم ما تنظر إليه عندما تتمعن في هذا المشهد من الحياة البرية؛ ما سيدفعك إلى التساؤل عمّا إذا كانت الصورة حقيقية أم مُعدّلة عبر تطبيق "فوتوشوب".
ورغم أن المشهد يُوحي إليك بأنه من الخيال، إلّا أنه التُقط في محمية "ماساي مارا" الوطنية، عام 2019.
وحسب موقع "CNN بالعربية"، كانت هذه زيارة المصوّر الكويتي، محمد مراد، الأولى إلى كينيا، حيث لاحظ أن الظباء، وتحديداً من نوع "توبي"، تلتقي في لحظة معينة خلال النهار.
لم يرغب مراد بتفويت مثل هذا المشهد من دون رصده بعدسة كاميرته، وبالفعل، انتظر حتى غروب الشمس لتلاقي اثنين من الظباء بهدف رصد مجموعة من الصور المتتابعة، واختيار الأنسب ما بينها.
ونقلت "CNN بالعربية" عن "مراد": "لحظات مثل هذه يجب ألّا يُهملها المصوّر الذي يرغب في التميُّز.. فمثل هذه اللحظات تصعب إعادتها".
وتتطلب مثل هذه اللحظات من المصوّر تركيزه التام وقدرته على الصبر لفترة طويلة أحيانًا.. ومن الضروري أن يكون غير مشتت، ويعلم تماماً ما ينتظره.
وحازت الصورة إعجاب عديدٍ من متابعي مراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبسبب تقاطع اثنين من الظباء مع بعضهما بعضا، فإنهما يبدوان كحيوان واحد بثمانية أرجل ورأسين.
وأطلق المصوّر الفوتوغرافي على هذا العمل اسم "Through Me"، أي "من خلالي"، حيث يعكس ما شعر به مراد عند تلاقي الظبيين، وكأنهما تداخلا حقاً ببعضهما بعضا.
ويميل مراد، الذي يمارس التصوير الفواتوغرافي منذ عام 2015، إلى رصد الحيوانات والطيور في أعمالٍ غير اعتيادية أو تقليدية، بهدف إرضاء نفسه، وذوقه، وشغفه.
وبسبب ما يحمله من ذكريات عند زيارته إلى كينيا، يأمل بالرجوع يوماً إلى إفريقيا، حتى يستعيد من جديد تلك اللحظات الجميلة.