لحظة يصعب تكرّرها.. شاهد ما التقطه مصور كويتي في محمية طبيعية بكينيا

لم يرغب مراد بتفويت مثل هذا المشهد من دون رصده بعدسة كاميرته، وبالفعل، انتظر حتى غروب الشمس لتلاقي اثنين من الظباء بهدف رصد مجموعة من الصور المتتابعة، واختيار الأنسب ما بينها.