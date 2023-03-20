الكويت.. تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي وقع برًا

وفي بيان لها، أوضحت الشركة أنها أعلنت "حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد"، لافتة إلى "عدم وجود أضرار بشرية ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج".