رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار .. تقدر بـ1.2 مليار دولار

في واقعة وُصفت بـ"الغريبة" في البرازيل، أوصى رجل أعمال شاب بكامل ثروته، المقدرة بحوالي 1.2 مليار دولار أميركي، لصالح نجم كرة القدم نيمار دا سيلفا.
ووفقًا لتقارير محلية، جرى تسجيل الوصية رسميًا لدى كاتب عدل في يونيو الماضي، رغم أن قرار تحويل الثروة يعود إلى عام 2023، بحسب ما أفاد به رجل الأعمال البالغ من العمر 31 عامًا.
وأوضح الشاب أن نيمار كان مصدر إلهام كبير له، معتبرًا أن قصة حياة اللاعب تعكس بعضًا من ملامح رحلته الشخصية، مشددًا على أن قراره شخصي تمامًا ويعبّر عن إعجابه بمسيرة نيمار وتقديره الرمزي له، رغم عدم وجود أي علاقة شخصية أو مهنية سابقة بينهما.
وتشمل الثروة الموصى بها أصولًا مالية واستثمارات متنوعة وممتلكات عقارية، وفق "سكاي نيوز عربية".
ولم يصدر عن نيمار أي رد رسمي حتى الآن، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن فريقه الإعلامي تأكيده لبرنامج تلفزيوني أنهم لم يتلقوا أي إشعار قانوني يتعلق بالوصية.