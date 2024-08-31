بالفيديو.. لحظة سقوط مطرب أمريكي مصاباً بأزمة قلبية على المسرح

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اعتلى مغني الهيب هوب الأسطوري المسرح، أمس الجمعة، في حديقة "تاون سنتر بارك" في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت، حيث بدا أنه يعاني أزمة قلبية طارئة.