بالفيديو.. لحظة سقوط مطرب أمريكي مصاباً بأزمة قلبية على المسرح

أثار مشهدٌ مخيفٌ ذعر الجمهور في حفل الفنان الأمريكي "فاتمان سكوب"؛ بعدما سقط على المسرح مغشياً عليه وخضع للإنعاش القلبي الرئوي.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اعتلى مغني الهيب هوب الأسطوري المسرح، أمس الجمعة، في حديقة "تاون سنتر بارك" في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت، حيث بدا أنه يعاني أزمة قلبية طارئة.
وقال شهود عيان، إن "فاتمان سكوب" انهار وأُغمي عليه، وهرع الناس لإعطائه الإنعاش القلبي الرئوي، وإن الجهات المختصّة أرسلت النجدة الطبية لحالة طارئة في الساعة 8:33 مساءً.
ويُظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أفراداً من طاقم طبيّ يقومون بالضغط على الصدر على شخصٍ خلف موقع المنسّق الموسيقي على المسرح، حيث توقفت الموسيقى فجأة وساد الصمت بين الحشود.
وأوضح الشخص الذي صوّر أحد الفيديوهات المتداولة، أنه رأى "سكوب" يسقط، وفي النهاية تمّ إخراجه على نقالة.
يُذكر أن "فاتمان سكوب"؛ شارك عدداً كبيراً من الأسماء الكبيرة في عالم الهيب هوب على مرّ السنين، من أمثال ميسي إليوت، وماريا كاري، وجيرمين دوبري.