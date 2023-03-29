قشر الموز وأكياس الشاي.. بدائل متوفرة للأسمدة الزراعية التجارية

ويقول الخبراء إن من المهم ألا يتم نثره ببساطة على السطح؛ لأن هذا يجعل من الصعب للغاية على النبات أن يحصل على المغذيات، ويجب تذكر عدم حفظ قشر الموز بعد تناوله لاستخدامه لاحقًا بوضعه في القصدير أو البلاستيك الشفاف اللاصق أو وضعه في حاوية مغلقة حتى وقت استخدامه في التربة؛ فالقشر المحفوظ بالطرق السابقة يتعفن سريعًا؛ وهو ما يجب تجنبه إذا أمكن.