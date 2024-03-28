مقابلة مع الموت وجهًا لوجه.. شاهد ما حدث بين 4 سيارات على طريق في اسكتلندا

وبالفعل حدث ما كان يجب أن يخشاه من البداية، حين فوجئ سائق السيارة الرمادية المتهور بسيارة فورد بيضاء قادمة في طريقها المعتاد، ومن خلفها سيارة أخرى، والغريب أنه استمر في محاولة تجاوز الشاحنة رغم أنه في الاتجاه الخطأ ورغم قدوم سيارات بمواجهته، وبدأ أن الموت قادم، وأن تصادمًا مروعًا سيحدث بين أربع سيارات خلال ثوان، لكن في الثانية الأخيرة، تراجع السائق المتهور عن محاولة تجاوز الشاحنة، بينما انحرفت السيارة البيضاء والأخرى التي خلفها عن الطريق، وسارتا عن الحافة العشبية على جانب الطريق، ثم عادت السيارتان إلى الطريق وتوقفتا للحظات وكأن السائقين يحاولان فهم ما حدث، بينما فر السائق المتهور من مكان الحادث.