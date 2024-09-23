الصين تحذّر من تجاوز الفيضانات مستويات الإنذار في بعض المناطق الجنوبية

وذكرت الوزارة -وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- اليوم، أن بعض الأنهار في مقاطعات تشج يانج، وفوجيان، وقوانج دونج، وهاينان، وجيانجشي، وغيرها؛ قد تشهد هطول أمطار غزيرة حتى بعد غد الأربعاء.