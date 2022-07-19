فيديو صادم.. هذا ما عُثِر عليه داخل بطن ثعبان عملاق

كشف فيديو صادم لحظة العثور على ثعبان عملاق منتفخ البطن بشكل هائل، وذلك تحت كومة من مواد بناء مهجورة في تايلاند، وعندما أخرج ما في بطنه كانت المفاجأة صاعقة.
وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد تم العثور على الثعبان الذي يبلغ طوله 22 قدمًا (أكثر من ثلاثة أمتار)، يوم 9 يوليو الجاري، وذلك في قطعة أرض فضاء بمقاطعة سيساكيت شمالي شرق تايلاند.
وقد شاهد سكان المنطقة الثعبان العملاق ينزلق بين أخشاب البناء.
وتُظهر لقطات فيديو بعض المتخصصين بالتعامل مع الثعابين وهم يسحبون الثعبان الضخم من عش متقن بناه تحت كومة الأخشاب.
وبعدها اجترَّ الثعبان ما في بطنه، وكان هناك كلبان داخله.
وقال أحد السكان ويدعى بياشات تشاروينسوفا: إن أحد القرويين كان يبحث عن كلبين أليفين مفقودين، واللذين من المحتمل أن يكونا نفس الكلبين داخل معدة الثعبان.
ويعتقد سكان المنطقة أن الثعبان ظل لفترة يتغذى على الحيوانات الضالة والحيوانات الأليفة، حيث أبلغ بعض السكان عن اختفاء حيواناتهم.
ويقول بياشات: "لقد كان واحدًا من أكبر الثعابين التي رأيناها حتى الآن".
وقام الموظفون بنقل الثعبان إلى حديقة من أجل العناية به.