قصة "ماسك" مع موظف "تويتر" المعاق.. هذا ما حدث وانتهى باعتذار الملياردير

كما علّق الملياردير الأمريكي بأن الموظف المعترض يملك مالًا ويتظاهر بعكس ذلك؛ مشددًا في حديثه على أن الموظف لم يقم بأي عمل فعلي أو إضافة للمنصة، ومتهمًا إياه بأنه كان يتحجج بأن إعاقته تمنعه من الكتابة؛ في حين كان يغرد ويرد على متابعيه؛ وفق اتهامات "ماسك".