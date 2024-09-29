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الكويت.. عودة خدمة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في البلاد
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، اليوم الأحد، عن عودة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في البلاد، بعد تفعيل خطة الطوارئ، وتحويل الحركة على كابلات بديلة، حسب صحيفة "الوطن" الكويتية.
وكانت الهيئة قد أعلنت تعرض الكيبل البحري الدولي "فالكون" التابع لشركة GCX لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية؛ مما تَسبب في ضعف جودة خدمات الإنترنت في البلاد.
وأوضحت أنها تقوم بالتنسيق مع شركة GCX لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الانقطاع؛ بينما تستمر حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة؛ لضمان استمرارية الخدمة.