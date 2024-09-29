الكويت.. عودة خدمة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في البلاد

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، اليوم الأحد، عن عودة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في البلاد، بعد تفعيل خطة الطوارئ، وتحويل الحركة على كابلات بديلة، حسب صحيفة "الوطن" الكويتية.